Polizei findet bei Schülern in Winterthur verbotene Waffen

Am Montagnachmittag ist die Stadtpolizei Winterthur zu einer Schlägerei in einer Schule ausgerückt. Bei beiden Beteiligten wurden verbotene Waffen sichergestellt.

Die Stadtpolizei Winterthur wurde am Montag zu einer Schlägerei in einer Privatschule gerufen. Bei den beiden Beteiligten wurden verbotene Waffen sichergestellt. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Polizei wurde am Montag kurz vor 14.30 gemeldet, dass in einer Privatschule in der Region Tössfeld eine Schlägerei im Gange sei, wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte. Eine der beteiligten Personen soll mit einem Messer bewaffnet sein, hiess es.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei junge Männer, von denen einer leicht verletzt war. Bei der Kontrolle der beiden Beteiligten wurde bei einem 19-jährigen Syrer ein verbotenes Messer und beim 18-jährigen Schweizer ein Schlagstock sichergestellt. Beide gaben an, bei der Schlägerei keine Waffen eingesetzt zu haben. Sie wurden wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz angezeigt.