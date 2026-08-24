Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schülerin seit Montag vermisst in Zürich
- Kantonspolizei Zürich bat um Hinweise
- Am Dienstagmorgen wohlbehalten zurückgekehrt
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Am Montag ging eine 16-Jährige aus Wetzikon ZH in die Schule. Nach der 10-Uhr-Pause kehrte sie jedoch nicht wieder dahin zurück. Daher wurde sie als vermisst gemeldet.
Am Dienstagmorgen meldete sich die Vermisste selbständig in einem Polizeiposten und ist wohlbehalten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.