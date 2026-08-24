Am Montag wurde eine 16-Jährige aus Wetzikon ZH als vermisst gemeldet. Das Mädchen kehrte nach einer Schulpause nicht zurück. Am Dienstagmorgen meldete sich das Mädchen selbständig und wohlbehalten bei der Polizei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schülerin seit Montag vermisst in Zürich

Kantonspolizei Zürich bat um Hinweise

Am Dienstagmorgen wohlbehalten zurückgekehrt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Montag ging eine 16-Jährige aus Wetzikon ZH in die Schule. Nach der 10-Uhr-Pause kehrte sie jedoch nicht wieder dahin zurück. Daher wurde sie als vermisst gemeldet.

Am Dienstagmorgen meldete sich die Vermisste selbständig in einem Polizeiposten und ist wohlbehalten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.