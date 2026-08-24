DE
FR
Abonnieren

Während Schulpause verschwunden
Vermisste 16-Jährige aus Wetzikon ZH wohlbehalten zurückgekehrt

Am Montag wurde eine 16-Jährige aus Wetzikon ZH als vermisst gemeldet. Das Mädchen kehrte nach einer Schulpause nicht zurück. Am Dienstagmorgen meldete sich das Mädchen selbständig und wohlbehalten bei der Polizei.
Publiziert: 24.08.2026 um 17:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Die vermisste 16-Jährige aus Wetzikon ZH ist am Dienstagmorgen wohlbehalten zurückgekehrt.
Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schülerin seit Montag vermisst in Zürich
  • Kantonspolizei Zürich bat um Hinweise
  • Am Dienstagmorgen wohlbehalten zurückgekehrt
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Montag ging eine 16-Jährige aus Wetzikon ZH in die Schule. Nach der 10-Uhr-Pause kehrte sie jedoch nicht wieder dahin zurück. Daher wurde sie als vermisst gemeldet. 

Am Dienstagmorgen meldete sich die Vermisste selbständig in einem Polizeiposten und ist wohlbehalten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen