Kurioser Vorfall in Rüti ZH: Ein Leserreporter beobachtete, wie ein Auto am Dienstagabend beim Bahnhof einen Abhang hinunterrollte. Der VW Passat kam auf einem Gleis zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein VW Passat rollte in Rüti auf ein Bahngleis

Auto war wohl im Leerlauf, Handbremse nicht angezogen

Vorfall um 17.30 Uhr, keine Verletzten, Bergung läuft

Janine Enderli Redaktorin News

«Da hat jemand falsch parkiert.» Ein Leserreporter meldet Blick am Dienstagabend eine kuriose Szene beim Bahnhof Rüti: Ein VW Passat steht auf einem Bahngleis – offenbar war das Auto zuvor eine Böschung hinuntergerollt.

Vor Ort sorgt der ungewöhnliche Anblick für Aufsehen. Bilder zeigen den silbernen Kombi direkt auf den Schienen. «Ich denke, der Wagen war im neutralen Gang und der Fahrer hat die Handbremse vergessen», beschreibt der Leser die Situation vor Ort.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Vorfall. Gegen 17.30 Uhr sei eine Meldung eingegangen, wonach ein Auto eine Böschung heruntergerollt sei. Das Auto kam auf einem Stumpengleis zum Stillstand. Auf diesem verkehren keine Züge. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Aktuell läuft die Bergung des Fahrzeugs.