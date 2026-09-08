Am Dienstagmorgen ist es in Thalheim an der Thur zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Velo gekommen. Die Velofahrerin verletzte sich dabei schwer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 20-Jähriger kollidiert mit Velofahrerin auf Thurtalstrasse bei Andelfingen ZH

50-jährige Frau schwer verletzt, ins Spital gebracht nach Erstversorgung

Thurtalstrasse war mehrere Stunden gesperrt nach Unfall

Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 20-jähriger Schweizer mit seinem Auto auf der Thurtalstrasse von Andelfingen ZH in Richtung Thalheim an der Thur ZH. In einer leichten Rechtskurve kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen mit einer 50-jährigen Velofahrerin, die daraufhin stürzte und sich dabei schwer verletzte, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen des Spitals Winterthur mit einem Notarzt sowie private Ersthelfer im Einsatz. Das Forensische Institut Zürich FOR sicherte vor Ort Spuren. Die Ortsfeuerwehr Andelfingen & Umgebung sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Die Thurtalstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.