Bei der Sekundarschule in Elgg ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr stehen im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand im Sek-Schulhaus Elgg ZH, Gebäude wurde evakuiert

Hohe Rauchsäule sichtbar, Feuerwehr rasch alarmiert

Kantonspolizei Zürich bestätigt Einsatz vor Ort

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm beim Sek-Schulhaus in Elgg ZH: Vor dem Mittag ist in einem Gebäude der Schule ein Brand ausgebrochen, wie eine Anwohnerin gegenüber Blick schildert. «Ich habe plötzlich Sirenen gehört.»

Anschliessend habe sie die Rauchentwicklung wahrgenommen. Eine Lehrerin habe umgehend die Feuerwehr gerufen, so die Frau. Offenbar brennen Solarpanels auf dem Dach der Schule.

Polizei bestätigt Einsatz

Aufnahmen zeigen, wie eine hohe Rauchsäule in die Luft steigt. Im Hintergrund sind die Einsatzkräfte zu hören.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Laut der Leserin wurde das Gebäude nach dem Ausbruch des Feuers evakuiert.