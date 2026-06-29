Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Brand im Sek-Schulhaus Elgg ZH, Gebäude wurde evakuiert
- Hohe Rauchsäule sichtbar, Feuerwehr rasch alarmiert
- Kantonspolizei Zürich bestätigt Einsatz vor Ort
Janine EnderliRedaktorin News
Alarm beim Sek-Schulhaus in Elgg ZH: Vor dem Mittag ist in einem Gebäude der Schule ein Brand ausgebrochen, wie eine Anwohnerin gegenüber Blick schildert. «Ich habe plötzlich Sirenen gehört.»
Anschliessend habe sie die Rauchentwicklung wahrgenommen. Eine Lehrerin habe umgehend die Feuerwehr gerufen, so die Frau. Offenbar brennen Solarpanels auf dem Dach der Schule.
Polizei bestätigt Einsatz
Aufnahmen zeigen, wie eine hohe Rauchsäule in die Luft steigt. Im Hintergrund sind die Einsatzkräfte zu hören.
Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Laut der Leserin wurde das Gebäude nach dem Ausbruch des Feuers evakuiert.