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Viele Rettungskräfte vor Ort
Unfall zwischen Tram und Fussgänger in der Stadt Zürich

Einsatz in Zürich: Auf der Badenerstrasse kam es zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Fussgänger. Rettungskräfte vor Ort, ein weisses Zelt wurde auf den Gleisen errichtet.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
Mehrere Rettungskräfte sind aktuell in der Stadt Zürich im Einsatz.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unfall zwischen Tram und Fussgänger an der Badenerstrasse in Zürich
  • Weisses Zelt auf Gleisen, zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz
  • Stadtpolizei Zürich: Weitere Informationen werden noch bekanntgegeben
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Mattia JutzelerRedaktor News

Unfall an der Badenerstrasse in der Stadt Zürich. Fotos eines Leserreporters zeigen, wie sich viele Rettungsfahrzeuge auf und neben den Tramschienen versammeln. Auf den Gleisen wurde ein weisses Zelt aufgestellt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen laufenden Einsatz. Es sei zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger gekommen. Die Person wurde verletzt. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

+++Update folgt+++

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