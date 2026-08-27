Einsatz in Zürich: Auf der Badenerstrasse kam es zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Fussgänger. Rettungskräfte vor Ort, ein weisses Zelt wurde auf den Gleisen errichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall zwischen Tram und Fussgänger an der Badenerstrasse in Zürich

Weisses Zelt auf Gleisen, zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Stadtpolizei Zürich: Weitere Informationen werden noch bekanntgegeben

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unfall an der Badenerstrasse in der Stadt Zürich. Fotos eines Leserreporters zeigen, wie sich viele Rettungsfahrzeuge auf und neben den Tramschienen versammeln. Auf den Gleisen wurde ein weisses Zelt aufgestellt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen laufenden Einsatz. Es sei zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger gekommen. Die Person wurde verletzt. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

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