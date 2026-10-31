Nach dem Austritt aus seiner Kanzlei streitet sich Valentin Landmann mit seinen Ex-Partnern um sein Honorar. Doch es geht um mehr als nur um Geld.

Valentin Landmann (76) ist zurück: Nach seinem Sturz im Schwimmbad und zwölf Tagen im Spital sitzt der schillernde Milieuanwalt wieder an seinem Schreibtisch an der Möhrlistrasse im Zürcher Stadtkreis 6. Der Jurist ist auf dem Weg der Genesung, doch ein Konflikt mit seinen Ex-Partnern bereitet ihm Bauchschmerzen.

Ende Januar war er aus der von ihm gegründeten und nach ihm benannten Kanzlei Landmann & Partner ausgeschieden und hatte sich mit seiner neu gegründeten Advokatur Dr. Valentin Landmann selbständig gemacht – gemeinsam mit vier jungen Juristen. Die ehemaligen Partner zogen weg, Landmann blieb an der alten Adresse im Gebäude, in dem er Stockwerkeigentümer ist.

Landmann wartet noch auf 16'000 Franken

Als die Trennung Anfang Jahr publik wurde, bemühten sich noch beide Seiten, den Ball flach zu halten. Doch als Blick Landmann diese Woche in seinem Büro besucht, wird klar: Dieser Vorgang hat Wunden hinterlassen, die weniger schnell heilen als die Kopfverletzungen, die sich der Milieuanwalt bei seinem Unfall zugezogen hat.

Die einstigen Geschäftspartner streiten sich bis heute. Noch immer sind Lohn- und Honorarzahlungen in der Höhe von rund 16’000 Franken offen, die Landmann aus seiner Tätigkeit bei seiner ehemaligen Kanzlei zustehen.