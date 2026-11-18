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Zürich
Uni Zürich: Unbekannte stören Veranstaltung von Sebastian Kurz
An der Uni Zürich
Unbekannte stören Veranstaltung von Sebastian Kurz
An einer Veranstaltung von Sebastian Kurz an der Uni Zürich tönt plötzlich Böhmermann aus den Lautsprechern. Die Vorlesung wurde gestört.
Publiziert: 14:20 Uhr
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