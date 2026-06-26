Ein 60-jähriger Velofahrer ist im Spital verstorben, nachdem er am Dienstag ungebremst in Wädenswil ZH gegen das Heck eines stehenden Lastwagens geprallt war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 60-jähriger Velofahrer stirbt nach Unfall in Wädenswil ZH am Donnerstagabend

Ungebremst prallte er auf stehenden Lastwagen auf der Seestrasse

Rettungshelikopter brachte ihn ins Spital nach schwersten Verletzungen

Daniel Macher Redaktor News

Traurige Wendung nach dem schweren Verkehrsunfall vom Dienstag in Wädenswil ZH: Der 60-jährige Velofahrer ist am Donnerstagabend im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann war am Dienstag kurz nach 9 Uhr auf der Seestrasse aus noch ungeklärten Gründen ungebremst gegen das Heck eines stehenden Lastwagens geprallt. Das Fahrzeug war wegen Abladearbeiten neben einer Baustelle am Strassenrand abgestellt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse stand der Lastwagen teilweise auf dem Trottoir und teilweise auf der Fahrbahn. Der Chauffeur hatte das Fahrzeug bereits verlassen, als es zur Kollision kam.

Der Velofahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt, erlag der 60-Jährige dort am Donnerstagabend seinen Verletzungen.

Warum der Mann auf den stehenden Lastwagen auffuhr, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.