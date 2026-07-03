Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Wädenswil ZH ums Leben gekommen. Eine 20-jährige Autofahrerin kollidierte auf der Zugerstrasse mit ihm. Die Unfallursache ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 78-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in Wädenswil ZH am Freitagabend

20-jährige Autofahrerin kollidierte bei Bushaltestelle Burstel mit dem Senior

Zugerstrasse mehrere Stunden gesperrt, Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wädenswil ZH ist am Freitagabend ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf der Zugerstrasse im Bereich der Bushaltestelle Burstel. Eine 20-jährige Autofahrerin war in Richtung Hirzel unterwegs, als ihr Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit dem E-Bike des Seniors kollidierte.

Der 78-Jährige stürzte und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz des raschen Einsatzes des Rettungsdienstes des See-Spitals und eines Notarztes konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Wie es zur Kollision kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen werden von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat geführt. Spezialisten sicherten die Spuren vor Ort. Wegen des Unfalls blieb die Zugerstrasse während mehrerer Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr grossräumig um.