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Unfallursache noch unklar
E-Biker (†78) kollidiert in Wädenswil ZH mit Auto – tot

Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Wädenswil ZH ums Leben gekommen. Eine 20-jährige Autofahrerin kollidierte auf der Zugerstrasse mit ihm. Die Unfallursache ist noch unklar.
Publiziert: vor 24 Minuten
Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Wädenswil ums Leben gekommen.
Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 78-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in Wädenswil ZH am Freitagabend
  • 20-jährige Autofahrerin kollidierte bei Bushaltestelle Burstel mit dem Senior
  • Zugerstrasse mehrere Stunden gesperrt, Ermittlungen zur Unfallursache laufen
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Daniel MacherRedaktor News

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wädenswil ZH ist am Freitagabend ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Er starb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf der Zugerstrasse im Bereich der Bushaltestelle Burstel. Eine 20-jährige Autofahrerin war in Richtung Hirzel unterwegs, als ihr Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit dem E-Bike des Seniors kollidierte.

Der 78-Jährige stürzte und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz des raschen Einsatzes des Rettungsdienstes des See-Spitals und eines Notarztes konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt.

Wie es zur Kollision kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen werden von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat geführt. Spezialisten sicherten die Spuren vor Ort. Wegen des Unfalls blieb die Zugerstrasse während mehrerer Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr grossräumig um.

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