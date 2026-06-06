Am Freitagabend kam es bei der Haltestelle Friesenberg im Kreis 3 zu einem Bahnunfall. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (68) gerät am 5. Juni 2026 unter SZU-Zug

Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, Ursache unklar

Polizei sucht Zeugen, Tel. 0 444 117 117

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Stadtpolizei Zürich meldet, kam es am Freitagabend in Zürich zu einem Bahnunfall. Gemäss bisherigen Erkenntnissen soll sich das Unglück folgendermassen zugetragen haben: Als sich ein Zug der Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn (SZU) kurz nach 20 Uhr in der Haltestelle Friesenberg befand, hat sich gleichzeitig ein 68-jähriger Mann auf dem Perron aufgehalten. Als der Zug auf der Linie S10 in Richtung Uetliberg losfuhr, geriet der Mann aus noch unbekannten Gründen unter die ausfahrende Zugskomposition. In der Folge Sei unverzüglich ein Notstopp eingeleitet worden, wie die Polizei berichtet.

Aufgebotene Polizisten und Polizistinnen der Stadtpolizei Zürich leisteten dem Verunfallten bis zum Eintreffen von Notarzt und Sanität von Schutz & Rettung Zürich umgehend Erste Hilfe. Mithilfe der Berufsfeuerwehr wurde der Mann in der Folge geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Spital überführt.

Polizei sucht Zeugen

Weshalb der Mann unter den Zug geriet, ist unklar und Gegenstand der Abklärungen, wie die Stadtpolizei Zürich schreibt. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein fremdes Verschulden. Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei und das Forensische Institut Zürich führten eine umfassende Spurensicherung durch. Im Einsatz standen auch Angehörige der SBB und der Transportpolizei.

Personen, die Angaben zum Unfall am Freitagabend, 5. Juni 2026, kurz nach 20 Uhr bei der Haltestelle Friesenberg machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.