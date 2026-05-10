Schwerer Unfall auf der Seestrasse bei Zürich: Ein 44-jähriger Autofahrer prallte in den Gegenverkehr und wurde schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf Seestrasse bei Zürich: Drei Verletzte, Strasse gesperrt

44-jähriger Lenker schwer verletzt, per Helikopter ins Spital gebracht

Seestrasse für 2,5 Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Mann (44) auf der Seestrasse Richtung Zürich. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen geriet er, ungefähr bei einer Tankstelle (Höhe Seestrasse 109), auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Der 44-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Die Beifahrerin (44) sowie die Lenkerin (61) des entgegenkommenden Personenwagens erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie wurden nach er Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Strasse für rund zweieinhalb Stunden gesperrt

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Wegen des Unfalls musste die Seestrasse im betroffenen Abschnitt für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Rega, die Feuerwehr Stäfa, die Rettungsdienste des Spitals Männedorf und von Regio 144, ein Notarzt des Spitals Lachen sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.