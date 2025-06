Ein Auto krachte am Dienstagabend in Zürich in eine Baustelle. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen.

1/4 Das Auto blieb mit dem Rad auf einer Baustelle hängen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Auto kracht in Zürcher Baustelle, älterer Fahrer unverletzt

Leserreporter melden spektakulären Unfall, Polizei und Abschleppdienst vor Ort

Fahrzeug mit zwei Rädern in kleinem Graben festgesteckt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Spektakulärer Unfall in Zürich: Mehrere Leserreporter melden Blick am Dienstagabend ein Auto, das in eine Baustelle gekracht war. Bilder zeigen, wie das silbrige Auto mit dem rechten Hinter- und Vorderrad in einem kleinen Graben hängt. «Das Auto steckte fest», schreibt eine Leserreporterin.

Wie sie berichtet, gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Ein älterer Mann sei am Steuer gesessen. «Er konnte das Auto selbständig verlassen.» Polizei und Abschleppdienst seien ebenfalls vor Ort gewesen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz.