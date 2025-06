Tragischer Unfall in Tagelswangen ZH: Ein Mädchen wurde beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Unfall in Tagelswangen ZH

Hier passierte es. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Mädchen (13) von Auto erfasst und schwer verletzt in Kemptthal ZH

Unfallursache unklar, Ermittlungen durch Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft laufen

Einsatz von Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Auto von Kloten herkommend auf der Zürcherstrasse Richtung Kemptthal ZH. Höhe Bushaltestelle Tagelswangen Dorf beabsichtigte ein Mädchen (13) die Strasse auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren. Aus bislang nicht bekannten Gründen wurde sie dabei vom Auto der Frau (31) erfasst, weggeschleudert und schwer verletzt. Ein Notarzt und ein Rettungsteam übernahmen die medizinische Versorgung des Kindes am Unfallort, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig geführt werden. Die örtliche Feuerwehr regelte den Verkehr. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen des Spitals Bülach, ein Notarzt des Kantonsspitals Winterthur, die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.