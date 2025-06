Ein Selbstunfall eines Lieferwagens in Bäretswil ZH führte am Samstagmorgen zu einem Stromausfall in einem Quartier. Der Fahrer blieb unverletzt, aber der Verteilerkasten wurde stark beschädigt. Die Reparaturen durch das Elektrizitätswerk Zürich sind im Gange.

1/2 Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Foto: Leserreporter

Darum gehts Auto kracht in Verteilerkasten, Quartier in Bäretswil ZH ohne Strom

Lieferwagen kippte auf die Seite, Verteilerkasten stark beschädigt

Unfall ereignete sich am Samstag gegen 5 Uhr, Fahrer blieb unverletzt

Marian Nadler Redaktor News

So will man am Samstagmorgen nicht aufwachen! Weil ein Auto gegen 5 Uhr bei einem Selbstunfall in einen Verteilerkasten gekracht war, hatte ein ganzes Quartier in Bäretswil ZH keinen Strom mehr.

Bilder eines Leserreporters zeigen die Unfallstelle. Ein Lieferwagen mit Thurgauer Kontrollschild kippte an der Ecke Mühlerainstrasse auf die Seite, vom Verteilerkasten war nicht mehr viel übrig. Es kam im betroffenen Quartier zu einem Stromausfall.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Vorfall auf Anfrage. «Der Fahrer blieb unverletzt», teilte Mediensprecher Kenneth Jones mit. Und weiter: «Es entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Stromverteilungsanlage. Die Reparaturarbeiten am Stromkasten durch das Elektrizitätswerk Zürich (EKZ) sind derzeit im Gange und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.»