Am Donnerstagnachmittag sind zwei Velofahrer in Feldbach (Gemeinde Hombrechtikon) frontal miteinander kollidiert. Die beiden wurden durch den Zusammenprall verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Unfall in Feldbach ZH: Um 15.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann am Donnerstag auf einem E-Bike auf dem Radweg entlang der Strasse von Hombrechtikon ZH nach Feldbach. Aus derzeit unbekannten Gründen kollidierte er mit einem bergwärts fahrenden 15-jährigen Rennvelofahrer. Die beiden kamen zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Der 69-Jährige musste aufgrund der unklaren Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden. Der Rettungsdienst Spital Männedorf brachte den Rennvelofahrer mit leichten Verletzungen in ein Spital.

Die Kantonspolizei Zürich sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich geführt. Im Bereich der Unfallstelle musste der Verkehr wechselseitig geführt werden. Die Feuerwehren von Hombrechtikon und Oetwil am See standen im Rahmen der Verkehrslenkung im Einsatz.

Zeugenaufruf:

Personen, die Auskunft zum Unfallhergang oder der genauen Kollisionsstelle machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 058 648 65 90, zu melden.