Darum gehts
- Seitliche Kollision zwischen Lastwagen und Roller auf Zürcherstrasse in Schlieren
- Rollerfahrerin, 59, stürzt schwer: Kopf- und Beckenverletzungen
- Polizei sperrte Strasse für 3 Stunden nach Unfallermittlungen
Kurz nach 10 Uhr standen ein 59-jähriger Lastwagenfahrer und eine ebenfalls 59-jährige E-Rollerfahrerin auf der Zürcherstrasse Richtung Schlieren, bei der Einmündung Asylstrasse, am Rotlicht. Nach dem Losfahren kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer seitlichen Streifkollision zwischen dem Lastwagen und dem Roller. Die Rollerfahrerin stürzte und erlitt dabei Kopf- und Beckenverletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Spital.
Die Kantonspolizei Zürich klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ab.
Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Zürcherstrasse im betroffenen Abschnitt für knapp drei Stunden.
Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Schlieren sowie der Rettungsdienst Spital Limmattal im Einsatz.