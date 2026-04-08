Bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem E-Roller ist am Mittwochvormittag in Dietikon eine E-Rollerfahrerin verletzt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seitliche Kollision zwischen Lastwagen und Roller auf Zürcherstrasse in Schlieren

Rollerfahrerin, 59, stürzt schwer: Kopf- und Beckenverletzungen

Polizei sperrte Strasse für 3 Stunden nach Unfallermittlungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 10 Uhr standen ein 59-jähriger Lastwagenfahrer und eine ebenfalls 59-jährige E-Rollerfahrerin auf der Zürcherstrasse Richtung Schlieren, bei der Einmündung Asylstrasse, am Rotlicht. Nach dem Losfahren kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer seitlichen Streifkollision zwischen dem Lastwagen und dem Roller. Die Rollerfahrerin stürzte und erlitt dabei Kopf- und Beckenverletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Spital.

Die Kantonspolizei Zürich klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ab.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Zürcherstrasse im betroffenen Abschnitt für knapp drei Stunden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Schlieren sowie der Rettungsdienst Spital Limmattal im Einsatz.