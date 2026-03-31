Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein Bus und ein Kind kollidieren auf Schwamendingenstrasse in Zürich
- Der Bub (7) wurde verletzt und ins Spital gebracht
- Unfalltechnischer Dienst führt umfassende Beweissicherung durch
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Marian NadlerRedaktor News
Der Bus der Linie 75 fuhr kurz nach 16 Uhr auf der Schwamendingenstrasse stadteinwärts, als es passierte. Parallel war auf dem Trottoir ein Bub (7) auf einem Trottinett unterwegs. Im Bereich eines Fussgängerstreifens kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen dem VBZ-Bus und dem Kind. Dabei wurde dieses verletzt und zur Überprüfung von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.
Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.