Am Dienstagnachmittag ist es in Zürich-Schwamendingen zu einer Kollision zwischen einem VBZ-Bus und einem Kind gekommen. Der Bub wurde in ein Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Bus und ein Kind kollidieren auf Schwamendingenstrasse in Zürich

Der Bub (7) wurde verletzt und ins Spital gebracht

Unfalltechnischer Dienst führt umfassende Beweissicherung durch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Der Bus der Linie 75 fuhr kurz nach 16 Uhr auf der Schwamendingenstrasse stadteinwärts, als es passierte. Parallel war auf dem Trottoir ein Bub (7) auf einem Trottinett unterwegs. Im Bereich eines Fussgängerstreifens kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen dem VBZ-Bus und dem Kind. Dabei wurde dieses verletzt und zur Überprüfung von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.