Am Dienstagabend ist es in Neerach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Töff gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Dielsdorferstrasse in Richtung Neerach ZH. Aufgrund eines Staus wollte er wenden und die Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortsetzen. Dafür fuhr er mit seinem Auto rückwärts in eine Nische und wendete seinen Personenwagen. Als er langsam auf die Gegenfahrbahn fahren wollte, fuhr der 20-jährige Töfffahrer, herkommend aus Richtung Dielsdorf, links an der stehenden Kolonne vorbei.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Töff. Der Töfffahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Bülach im Einsatz. Die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf und die Ortsfeuerwehr Bachs, Neerach und Steinmaur (Banesto) sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Die Dielsdorferstrasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden.