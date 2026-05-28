In Zürich kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem VBZ-Bus und einem Auto. Fünf Buspassagiere wurden leicht verletzt, als der Bus abrupt bremsen musste. Die Stadtpolizei klärt die Unfallursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich kollidierte ein VBZ-Bus am 28.05.2026 mit einem Auto

Fünf Buspassagiere wurden durch eine Notbremsung leicht verletzt

Zwei Rettungswagen und Stadtpolizei Zürich waren vor Ort im Einsatz

Johannes Hillig Redaktor News

Schock für Passagiere in einem VBZ-Bus am Donnerstagabend. Kurz vor 17 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen dem Bus der Linie 83 und einem Auto.

Der Linienbus war laut BRK News stadteinwärts in Richtung Hardbrücke unterwegs. Auf Höhe des Schiffbaus beabsichtigte eine Autofahrerin, die in die gleiche Richtung fuhr, kurzfristig die Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah sie mutmasslich den korrekt fahrenden Linienbus, worauf es zu einer Kollision kam.

Niemand musste ins Spital gebracht werden

Infolge des Zusammenstosses musste der Buschauffeur eine abrupte Bremsung einleiten. Dabei verletzten sich fünf Fahrgäste leicht. Die betroffenen Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht und ambulant behandelt.

Eine Einweisung ins Spital war nicht erforderlich. Neben der Stadtpolizei Zürich standen auch Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt.