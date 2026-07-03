Tragödie in Männedorf ZH: Ein 18-Jähriger prallte am Freitag bei einem Überholmanöver frontal in das Auto einer 74-Jährigen. Die Frau starb trotz Reanimation, der junge Fahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 18-Jähriger verursacht tödlichen Unfall in Männedorf ZH bei Überholmanöver

74-jährige Autofahrerin stirbt trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle

Seestrasse bis 14 Uhr gesperrt, Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Johannes Hillig Redaktor News

Schrecklicher Unfall am Freitagvormittag in Männedorf ZH: Ein 18-jähriger Autofahrer krachte bei einem Überholmanöver frontal in den Wagen einer 74-jährigen Frau. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 10.20 Uhr fuhr eine 74-jährige Autofahrerin auf der Seestrasse in Richtung Zürich. Auf Höhe des Orgeli-Wegs kam es zur Tragödie: Sie prallte frontal in das entgegenkommende Auto eines 18-jährigen Lenkers.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der junge Mann zuvor ein Auto überholt, das gerade links abbiegen wollte. Dabei krachte er in den entgegenkommenden Wagen der Seniorin.

Blut- und Urinprobe bei Teenager angeordnet

Die 74-jährige Frau wurde beim Crash so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsversuche der Rettungskräfte noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersuchen nun den genauen Hergang. Die Staatsanwältin ordnete beim jungen Lenker eine Blut- und Urinprobe an. Die Seestrasse blieb wegen des verheerenden Crashs bis etwa 14 Uhr komplett gesperrt.