Staatsanwalt klagt zwei FCZ-Fans an

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Anhänger des FC Zürich erhoben. Sie sollen im Oktober 2024 bei einem Überfall auf GC-Fans in Rickenbach dabei gewesen sein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Staatsanwaltschaft erhob in diesem Zusammenhang am Donnerstag Anklage gegen einen 27-jährigen und einen 36-jährigen Schweizer, wie sie am Freitag mitteilte. Sie wirft ihnen Raub, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Landfriedensbruch vor.

Für den jüngeren Beschuldigten beantragt die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten, beim älteren Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten sowie die Bezahlung einer Busse von 10'000 Franken.

Bei dem Vorfall im Oktober 2024 drangen Fussballfans aus dem Umfeld des FC Zürich in eine Sporthalle in Rickenbach ein und griffen dort Anhänger des Grasshopper-Clubs Zürich an. Die unbekannten Täter konnten zunächst flüchten. Anfang Mai 2025 wurden vier tatverdächtige Männer festgenommen.