Wegen eines Unfalls staute es sich am Mittwochmorgen auf der A1 bei Zürich-Affoltern. Zeitverlust: über eine Stunde!

Unfall auf Zürcher A1 führte zu Mega-Stau im Morgenverkehr

Unfall auf Zürcher A1 führte zu Mega-Stau im Morgenverkehr

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf der A1 Richtung St. Gallen verursacht grossen Stau

Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten

Zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz betroffen

Johannes Hillig Redaktor News

Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen viel Geduld auf der A1 - Bern Richtung St. Gallen zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz. Es staut sich – und wie. Laut dem TCS war mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten zu rechnen.

Der Grund: ein Unfall. Die genauen Umstände sind noch unklar. Klar ist nur: Autofahrer mussten mehr Zeit mitbringen als sonst.

«20 Minuten» hatte zuerst über den Stau berichtet.