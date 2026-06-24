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Über eine Stunde Zeitverlust
Unfall auf Zürcher A1 führte zu Mega-Stau im Morgenverkehr

Wegen eines Unfalls staute es sich am Mittwochmorgen auf der A1 bei Zürich-Affoltern. Zeitverlust: über eine Stunde!
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Der TCS meldete am Mittwoch einen grossen Stau.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unfall auf der A1 Richtung St. Gallen verursacht grossen Stau
  • Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten
  • Zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz betroffen
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Johannes HilligRedaktor News

Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen viel Geduld auf der A1 - Bern Richtung St. Gallen zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz. Es staut sich – und wie. Laut dem TCS war mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten zu rechnen. 

Der Grund: ein Unfall. Die genauen Umstände sind noch unklar. Klar ist nur: Autofahrer mussten mehr Zeit mitbringen als sonst. 

«20 Minuten» hatte zuerst über den Stau berichtet. 

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