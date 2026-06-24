Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Unfall auf der A1 Richtung St. Gallen verursacht grossen Stau
- Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten
- Zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz betroffen
Johannes HilligRedaktor News
Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen viel Geduld auf der A1 - Bern Richtung St. Gallen zwischen Zürich-Affoltern und Brüttiseller Kreuz. Es staut sich – und wie. Laut dem TCS war mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 10 Minuten zu rechnen.
Der Grund: ein Unfall. Die genauen Umstände sind noch unklar. Klar ist nur: Autofahrer mussten mehr Zeit mitbringen als sonst.
«20 Minuten» hatte zuerst über den Stau berichtet.