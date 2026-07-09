Heftiger Auffahrunfall auf der A1 bei Zürich: Am Donnerstagmittag wurde eine Person eingeklemmt und verletzt. Der Unfall verursacht kilometerlangen Stau und eine Verzögerung von mehr als einer Stunde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf A1 bei Glattzentrum: Zwei Autos kollidieren, Person verletzt

Verletzte Person war eingeklemmt, musste von Feuerwehr befreit werden

Stau zwischen Winterthur und Zürich: 7,7 Kilometer, über eine Stunde Verzögerung

Daniel Macher Redaktor News

Auf der A1 zwischen Winterthur und Zürich ist es am Donnerstag kurz nach 12 Uhr auf der Höhe des Glattzentrums zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick bestätigt, wurde die verletzte Person infolge der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten sie aus dem Auto befreien. Anschliessend wurde sie medizinisch versorgt.

Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten konnten inzwischen abgeschlossen werden. Kurz nach 13 Uhr wurde eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Unfall führte jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie ein Leserreporter berichtet, staut sich der Verkehr derzeit zwischen Winterthur und Zürich auf mehr als sieben Kilometer Länge. Autofahrer müssen in Fahrtrichtung Zürich mit einer Verzögerung von mehr als einer Stunde rechnen.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.