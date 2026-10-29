Unfall in der Stadt Zürich am Donnerstagmorgen. Zwischen der Universität Zürich und der Haltestelle Platte kam es zu einer Kollision zwischen einem Tram und einer Person. Die Fussgängerin verstarb noch auf der Unfallstelle.

Darum gehts In Zürich kollidierte am Donnerstagmorgen ein Tram der Linie 8 mit einer Fussgängerin bei Platte

Die unter dem Zugfahrzeug eingeklemmte Frau wurde von der Feuerwehr am Unfallort tot geborgen

Die Stadtpolizei untersucht den Unfallhergang, die Identität der Frau ist derzeit noch unbekannt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr das Cobra-Tram der Linie 8 kurz nach 8 Uhr auf der Gloriastrasse in Richtung Zoo. Die Frau überquerte die Tramgeleise vor der Tramhaltestelle Platte, wurde vom heranfahrenden Tram erfasst und unter dem Zugfahrzeug eingeklemmt.

Sie konnte durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich leider nur noch tot geborgen werden. Die Identität der Verstorbenen steht noch nicht fest. Der genaue Unfallhergang wird nun von den Beamten untersucht. Für Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde ein Care Team aufgeboten.