Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Unterbruch im Tram-Verkehr rund um den Bahnhof Stadelhofen in Zürich am Dienstagabend gegen 20 Uhr: Ein Ast ist in eine Oberleitung gefallen. Die Stadtpolizei bestätigt gegenüber Blick den Vorfall. Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz, um die Stelle zu sichern und den Ast zu bergen. Verletzt worden sei niemand.
Die Tramlinien rund um Stadelhofen wurden für Trams gesperrt. Betroffen waren die Tramlinien 2 und 4. Rund eine Stunde später konnten die Trams bereits wieder fahren.