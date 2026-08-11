In der Nähe des Bahnhofs Stadelhofen in Zürich ist am Dienstagabend ein Ast in eine Tram-Oberleitung gestürzt. Verletzt wurde niemand. Der Tramverkehr rund um den Stadelhofen war zeitweise gesperrt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Unterbruch im Tram-Verkehr rund um den Bahnhof Stadelhofen in Zürich am Dienstagabend gegen 20 Uhr: Ein Ast ist in eine Oberleitung gefallen. Die Stadtpolizei bestätigt gegenüber Blick den Vorfall. Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz, um die Stelle zu sichern und den Ast zu bergen. Verletzt worden sei niemand.

Die Tramlinien rund um Stadelhofen wurden für Trams gesperrt. Betroffen waren die Tramlinien 2 und 4. Rund eine Stunde später konnten die Trams bereits wieder fahren.