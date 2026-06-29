Bei einem Selbstunfall ist am Montagabend in Stäfa eine Rollerfahrerin so schwer gestürzt, dass sie an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 63-Jährige stirbt bei Motorradunfall auf Seestrasse Richtung Zürich

Unfall ohne Fremdverschulden, Ursache noch unklar

Seestrasse mehrere Stunden gesperrt, Umleitung durch Feuerwehren eingerichtet

Johannes Hillig Redaktor News

Schreckliches Ende einer Fahrt am Zürichsee. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau mit dem Motorrad auf der Seestrasse Richtung Zürich. Aus derzeit ungeklärten Gründen prallte sie in Kehlhof mit ihrem Roller in eine Mittelinsel und stürzte schwer. Sie erlitt schwerste Verletzungen.

Passanten sowie die Kommunalpolizei Region Meilen leisteten umgehend Erste Hilfe. Der sofort ausgerückte Rettungsdienst Spital Männedorf sowie ein Notarzt der Rega führten die medizinische Nothilfe fort. Trotzdem verstarb die Verunfallte auf der Unfallstelle.

Seestrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Gemäss dem aktuellen Ermittlungsstand stürzte die Frau ohne Fremdverschulden. Weiter standen Unfallspezialisten der Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Wegen des Unfalls musste die Seestrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Verkehrsgruppen der Feuerwehren Stäfa und Hombrechtikon richteten eine Umleitung ein.