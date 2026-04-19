Ein Mann stürzte am Samstag in Otelfingen ZH mit seinem E-Bike über eine Mauer. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch an der Unfallstelle.

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz vor 23.30 Uhr, fuhr ein Mann (†73) mit einem E-Bike in Otelfingen im Kanton Zürich auf einem Verbindungsweg von der Boppelserstrasse in Richtung Bodenackerstrasse. Dort stürzte er über eine kleine Mauer auf die Zufahrt zu einer Tiefgarage.

Die zunächst von Ersthelfern und später vom Rettungsdienst durchgeführte Reanimation blieb erfolglos. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst. Am Velo entstand Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Gemeindepolizei Regensdorf, ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance AAA mit Notarzt, ein Rettungswagen des Spitals Limmattal sowie drei private Ersthelfer im Einsatz.