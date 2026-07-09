In Oberwinterthur ZH kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall: Ein Auto erfasste ein sechsjähriges Kind, das seinen Verletzungen erlag. Der Unfall passierte auf der Stadlerstrasse. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Oberwinterthur starb ein sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall am Donnerstag

Autofahrer übersah Kind beim Ausfahren aus Hausvorplatz auf Stadlerstrasse

Unfall führte zur Sperrung der Stadlerstrasse, Ermittlungen wurden eingeleitet

Daniel Macher Redaktor News

In Oberwinterthur ZH ist am Donnerstagnachmittag ein sechsjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall tragisch ums Leben gekommen. Gegen 17.45 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur ein Notruf wegen einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind an der Stadlerstrasse ein.

Die Einsatzkräfte rückten gemeinsam mit der Sanität aus. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen, wie ein Sprecher der Stadtpolizei Winterthur gegenüber Blick berichtet.

Offenbar beim Rausfahren übersehen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 33-jähriger Autofahrer von seinem Hausvorplatz über die Rampe auf die Stadlerstrasse fahren. Aufgrund des ungünstigen Blickwinkels dürfte der Lenker das Kind dabei übersehen haben.

Die Stadlerstrasse wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Ab etwa 19 Uhr war eine Fahrspur wieder in eine Richtung befahrbar. Vor Ort wurde ein Sichtschutz errichtet, zudem sicherten Spezialisten Spuren.

Die Stadtpolizei Winterthur und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.