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Zürich
Tödlicher Tramunfall: Aufnahmen zeigen die Unfallstelle in Zürich
Tödlicher Tramunfall
Aufnahmen zeigen die Unfallstelle in Zürich
Am Donnerstagmorgen kommt es in Zürich zu einem tragischen Tramunfall. Eine Fussgängeirn wurde erfasst und verstarb noch auf der Unfallstelle.
Publiziert: vor 50 Minuten
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