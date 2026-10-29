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Tödlicher Tramunfall
Aufnahmen zeigen die Unfallstelle in Zürich

Am Donnerstagmorgen kommt es in Zürich zu einem tragischen Tramunfall. Eine Fussgängeirn wurde erfasst und verstarb noch auf der Unfallstelle.
Publiziert: vor 50 Minuten
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