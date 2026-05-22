Am Mittwoch bemerkte eine Frau im Parkhaus Neuwiesen in Winterthur, dass sich zwei Jungfüchse im Motorraum ihres Fahrzeugs versteckt hatten. Die Polizei befreite die Vierbeiner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Füchse versteckten sich im Motor eines Autos in Winterthur

Polizei nutzte Wasser, um die Tiere vorsichtig zu befreien

Beide Jungfüchse überlebten die Fahrt unbeschadet, flüchteten später selbst

Janine Enderli Redaktorin News

Tierischer Alarm in Winterthur: Am Mittwochnachmittag meldete eine Frau der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass sich zwei Füchse im Motorraum ihres Autos versteckt hatten. Bemerkt hatte sie dies erst, nachdem sie die kurze Strecke von ihrem Zuhause bis ins Parkhaus Neuwiesen gefahren war.

Zwei Polizisten rückten daraufhin zum Parkhaus aus und entdeckten die beiden Jungfüchse im Motorraum des Fahrzeugs. Vermutlich waren die Tiere durch den Radkasten dorthin gelangt. Da die Tiere die Fahrt offensichtlich unbeschadet überstanden hatten und eine Befreiung im Parkhaus zu gefährlich gewesen wäre, entschieden sich die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Fahrzeughalterin, vorsichtig zurück zu ihrem Wohnort zu fahren, um die Füchse dort freizulassen.

Unfreiwillige Spritztour

Am Wohnort angekommen, versuchten die beiden Polizisten, die Tiere mithilfe von Wasser dazu zu bringen, das Fahrzeug zu verlassen. Während einer der Jungfüchse rasch die Flucht ergriff, blieb der zweite verängstigt im Fahrzeug zurück. Die Einsatzkräfte liessen ihn deshalb in Ruhe. Einige Zeit später verliess auch dieser das Auto selbständig.

Beide Jungfüchse haben die unfreiwillige Spritztour unbeschadet überstanden.