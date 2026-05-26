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Zürich
Thomas Meier aus Bachs ZH kämpft gegen Behörden
Thomas Meier ist erschöpft
«Haben korrupte und hinterlistige Abläufe»
Thomas Meier aus Bachs ZH kämpft seit zehn Jahren gegen Behörden und Gerichte. Er hat viel Geld und seine Kinder verloren. Im Video erzählt er, wie es ihm heute geht.
Publiziert: 00:27 Uhr
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