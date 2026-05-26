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Thomas Meier ist erschöpft
«Haben korrupte und hinterlistige Abläufe»

Thomas Meier aus Bachs ZH kämpft seit zehn Jahren gegen Behörden und Gerichte. Er hat viel Geld und seine Kinder verloren. Im Video erzählt er, wie es ihm heute geht.
Publiziert: 00:27 Uhr
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