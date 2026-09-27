Teenie (16) flüchtet auf Roller vor Winterthurer Polizei

Darum gehts
- Ein 16-jähriger Rollerfahrer flüchtete in Winterthur vor der Polizei
- Er fuhr ohne gültigen Führerausweis, ohne Kontrollschild und mit überhöhter Geschwindigkeit
- Der Roller war nicht zugelassen und nicht versichert, Ermittlungen laufen
Um kurz vor 18 Uhr fiel einer Töff-Patrouille der Stadtpolizei Winterthur ein Rollerfahrer (16) auf, als er durch ein signalisiertes Fahrverbot fuhr. Zudem war am Fahrzeug kein Kontrollschild angebracht, schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.
Die Patrouille der Verkehrspolizei nahm daraufhin die Verfolgung auf und forderte den Rollerfahrer zum Anhalten auf – mit einem Fusstritt vom Töff aus. Dieser missachtete die Aufforderung jedoch und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit, wobei es zu mehreren gefährlichen Situationen mit Drittpersonen kam. So bretterte der Jugendliche über verschiedene Strassen, Fusswege sowie Fussgängerzonen.
Kein gültiger Führerausweis, keine Zulassung
Anschliessend gelang es der Stadtpolizei Winterthur, den 16-jährigen Rollerfahrer anzuhalten. Er wurde daraufhin festgenommen und in die Polizeiwache gebracht. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass der Jugendliche über keinen gültigen Führerausweis verfügt. Zudem war der Roller nicht für den Verkehr zugelassen und nicht versichert.
Die weiteren Ermittlungen werden durch die Stadtpolizei Winterthur in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Winterthur geführt.
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