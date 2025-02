Am frühen Sonntagmorgen hat sich in der Stadt Zürich ein heftiger Unfall ereignet. Drei Personen wurden erheblich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der rote Fiat kam auf dem Dach zum Stehen. Foto: stadtpolizei zürich

Auf einen Blick Verkehrsunfall in Zürich: Auto überschlägt sich, drei Personen verletzt

Italienischer Fahrer verlor Kontrolle in Linkskurve Richtung Oerlikon

Verletzte: 23-jähriger Fahrer und zwei Beifahrerinnen (21 und 22) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Kurz nach 3 Uhr wurde bei der Stadtpolizei Zürich ein Verkehrsunfall an der Verzweigung Winterthurer- und Bülachstrasse gemeldet. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Italiener (23) mit einem roten Fiat 500 vom Milchbucktunnel herkommend in Richtung Oerlikon. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam an der Verzweigung Winterthurer-/Bülachstrasse auf dem Dach zu stehen.

Der junge Mann sowie die beiden Beifahrerinnen, eine 21-jährige und eine 22-jährige Italienerin verletzten sich beim Unfall erheblich. Sie wurden durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht.

Wer hat die Fahrweise des Mannes beobachtet?

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich untersucht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Für eine umfassende Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.

In diesem Zusammenhang sucht die Stadtpolizei Zürich Personen, die Angaben zum oben beschriebenen Unfall oder zur Fahrweise des Unfallverursachers, am frühen Sonntagmorgen, etwa um 3 Uhr, im Milchbucktunnel bei der Ausfahrt in Richtung Oerlikon oder bei der Verzweigung Winterthurer-/Bülachstrasse, machen können. Hinweise sind an die Stadtpolizei Zürich, telefonisch unter 0 444 117 117, zu richten.