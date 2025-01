Kreis 6 Mehrere Strassen in Zürich überschwemmt wegen Wasserrohrbruch

In Zürich sind am Freitagabend wegen eines Wasserrohrbruchs in der Ottikerstrasse mehrere Strassen im Kreis 6 überschwemmt worden. Davon betroffen waren auch Gebäude und der öffentliche Verkehr, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Personen kamen nicht zu Schaden.

