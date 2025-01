Am Freitagabend kam es in der Zürcher Innenstadt zu einem Wasserrohrbruch. Strassen, Gebäude und der öffentliche Verkehr sind davon betroffen.

1/4 Hier ist der Rohrbruch zu sehen. Foto: Leserreporter

Fabrice Obrist Redaktor News

Mitten in der Stadt Zürich sind zahlreiche Strassen überschwemmt. Das liegt nicht etwa an Regen, sondern an einem Wasserrohrbruch an der Ottikerstrasse. Auf etlichen Aufnahmen sind die Wassermassen in der Zürcher Innenstadt zu sehen.

Wie der X-Account von Schutz und Rettung Zürich schreibt, sind mehrere Strassen und Gebäude betroffen. Auch der öffentliche Verkehr ist beeinträchtigt. So sind die Linien 7 und 15 zwischen Haldenegg und Schaffhauserplatz in beide Richtungen unterbrochen. Wie die Zürcher Verkehrsbetriebe schreiben, ist noch unklar, wann die Trams wieder im Normalbetrieb verkehren.

Gemäss aktuellem Stand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Weitere Details zum Wasserrohrbruch gibt es derzeit nicht. Schutz und Rettung ruft die Bevölkerung dazu auf, die «Anweisungen und Absperrungen der Behörden» zu beachten.