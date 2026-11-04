Am Sonntag vor einer Woche ist in Stallikon ein Mann tot in seinem Haus aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 12 Uhr meldete ein Mann am Sonntag, 25.10.26, der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, dass er seinen Vater regungslos in dessen Haus aufgefunden habe. Die umgehend eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Die Todesursache des 63-jährigen Schweizers ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Limmat/Albis haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Die bisherigen Abklärungen ergaben, dass sich der Verstorbene in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Nacht der Zeitumstellung (25.10.26), im Zürcher Langstrassenquartier aufgehalten hatte. Wie er anschliessend nach Stallikon gelangte, ist bislang unbekannt. Zudem wurden beim Mann Verletzungen im Gesicht festgestellt. Der Verstorbene ist etwa 170 cm gross, von normaler Statur und hat kurzes, helles Haar. Er trug eine hellbeige Stoffjacke.

Zürcher Polizei sucht Zeugen

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, ein Notarzt des Spitals Limmattal, die Feuerwehr Unteramt, das Forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die den Verstorbenen in der Nacht auf Sonntag zwischen 2.30 Uhr und 12 Uhr vom Zürcher Kreis 4 nach Stallikon gefahren haben oder denen er in dieser Zeit möglicherweise mit einer blutenden Gesichtsverletzung aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 zu melden.