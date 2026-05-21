Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag sieben junge Männer verhaftet, die wiederholt schwere Verkehrsdelikte mit Motorrädern begingen und davon Videos in sozialen Medien veröffentlichten.

Janine Enderli Redaktorin News

Durch Hinweise aus der Bevölkerung wurde die Kantonspolizei Zürich auf Social-Media-Profile aufmerksam gemacht, die teils waghalsige Fahrten und riskante Manöver von Töfffahrern zeigen – auf öffentlichen Strassen im Kanton Zürich aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft sowie der Staatsanwaltschaft sicherten Spezialisten der Kantonspolizei Zürich mehr als 20 öffentliche Videos und ermittelten die Tatverdächtigen.

Am Donnerstagmorgen verhaftete die Kantonspolizei Zürich in den Bezirken Zürich, Winterthur, Bülach, Pfäffikon sowie Andelfingen die mutmasslichen Lenker. Die sieben 15- bis 19-jährigen Schweizer werden verdächtigt, diverse teils grobe Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht begangen und damit unbeteiligte Dritte, die Filmer der Videos sowie sich selbst gefährdet zu haben.

Auf Anordnung der Untersuchungsbehörden führten die Polizistinnen und Polizisten an den Wohnorten der Tatverdächtigen Hausdurchsuchungen durch und stellten Beweismittel und Motorräder sicher. Die Festgenommenen wurden in Polizeiposten gebracht und polizeilich zu den Vorwürfen befragt.