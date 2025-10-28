DE
Sie besetzten die ETH
Zürcher Gericht spricht Pro-Palästina-Aktivisten teilweise frei

Das Bezirksgericht Zürich hat am Dienstag zwei Pro-Palästina-Aktivisten teilweise freigesprochen. Ein dritter bleibt ohne Strafe. Sie hatten am 31. Mai 2024 die Haupthalle der ETH Zürich besetzt.
Publiziert: vor 37 Minuten
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Anhören
Am 31. Mai 2024 besetzten Pro-Palästina-Aktivisten die Haupthalle der ETH Zürich. Am Dienstag sprach das Bezirksgericht Zürich die Urteile gegen sieben Beteiligte. (Archivbild)
Darum gehts

  • Zwei Aktivisten wurden wegen Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt
  • Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und weitere folgen
  • Bedingte Geldstrafe von 20 mal 30 Franken mit zwei Jahren Probezeit
Im Mai 2024 kam es an mehreren Schweizer Unis zu Pro-Palästina-Demos – Aktivisten besetzten die Uni-Gebäude, darunter auch die ETH. Jetzt mussten sich einige von ihnen vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. 

Das Gericht sprach gegen zwei Beschuldigte bedingte Geldstrafen von 20 mal 30 Franken wegen Hausfriedensbruchs aus. Für die Strafe gilt eine Probezeit von zwei Jahren. Vom Vorwurf der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration wurden alle drei Beschuldigten freigesprochen. Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs wurde gegen einen der Beschuldigten eingestellt. Der Strafantrag sei zu spät eingetroffen.

Weitere Urteile folgen am Nachmittag

Die Beschuldigten hätten an der Kundgebung teilgenommen, sagte die Richterin bei der Urteilseröffnung am Dienstag. Die Aufforderung zu gehen, sei klar gewesen. «Durch den Sitzstreik wurde das Hausrecht verletzt», sagte die Richterin.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Im Anschluss eröffnet das Gericht die Urteile gegen vier weitere Beschuldigte in der gleichen Sache.

