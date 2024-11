Serbische Fans beschädigten den BMW. Foto: X @PerparimAvdili

Auf einen Blick Länderspiel Schweiz–Serbien: Provokationen und Auseinandersetzungen zwischen Zuschauern im Letzigrundstadion

BMW-Fahrer provozierte nach Spiel, serbische Fans beschädigten das Fahrzeug

Slowene (21) wurde verhaftet, Polizei sucht mögliche Opfer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend fand das Länderspiel Schweiz–Serbien im Letzigrundstadion statt. Die Phase vor dem Spielstart verlief grundsätzlich ruhig, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Durch die Stadtpolizei Zürich wurden lediglich mehrere Personen vor dem Stadion kontrolliert, die illegal Fan-Artikel verkauften. Eine Person wurde wegen Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgenommen und mehrere Personen wurden weggewiesen.

Während des Spiels kam es immer wieder zu Provokationen und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen unter den Zuschauern. Die Stadtpolizei Zürich unterstützte dabei den privaten Sicherheitsdienst und zeigte auch innerhalb des Stadions Präsenz. Es wurden Personenkontrollen durchgeführt und Wegweisungen ausgesprochen.

Serbische Fans beschädigen BMW

Nach dem Spiel fiel ein dunkler BMW mit provokativer und gefährlicher Fahrweise unmittelbar bei der Haltestelle Letzigrund auf, wie er Runden um den Platz drehte. Eine Sicherheitsangestellte wollte vergeblich das Fahrzeug aufhalten, weil sich nach dem Spiel Hunderte Menschen rund um die Haltestelle versammelt hatten, um ihren Heimweg anzutreten.

Als er dann auf den Tramgleisen stadtauswärts fuhr, konnte der BMW durch eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich angehalten werden. Serbische Fans, die sich aufgrund der provozierenden Aktionen und der Fahrweise gestört fühlten, schlugen und traten auf das stehende Fahrzeug ein und beschädigten es.

Polizei sucht Opfer des BMW-Fahrers

Daraufhin gab der Lenker wieder Gas und flüchtete aus der polizeilichen Kontrolle in Richtung stadtauswärts. Wenig später konnte das Fahrzeug an der Verzweigung Basler-/Saumackerstrasse durch die Stadtpolizei angehalten und der slowenische Fahrer (21) verhaftet werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Stadtpolizei Zürich Personen, die möglicherweise durch die Fahrt des jungen Mannes am Freitagabend gegen 23.20 Uhr, um das Letzigrundstadion und an der Badenerstrasse gefährdet wurden. Hinweise sind an die Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0444 117 117 zu richten.