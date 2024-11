Pendler in Zürich brauchen am Donnerstagabend starke Nerven. Der Tramverkehr ist auf mehreren Linien unterbrochen.

Technische Störung legt Tramverkehr in Zürich lahm

Auch die Linie 11 ist von der Störung betroffen. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Technische Störung legt mehrere Tramlinien in Zürich lahm

Ersatzbusse können auf betroffenen Strecken nicht angeboten werden

Diese Tramlinien sind von der Störung betroffen: 4, 10, 11, 13, 14 und 17

Marian Nadler Redaktor News

In der Stadt Zürich legt eine technische Störung an der Infrastruktur am Donnerstagabend mehrere Tramlinien lahm. Die Linien 4, 10, 11, 13, 14 und 17 sind unterbrochen.

Die Dauer der Störung ist unbestimmt, wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) online mitteilen. Zwischen den Haltestellen Bahnhofquai/HB und Escher-Wyss-Platz sowie Schaffhauserplatz geht aktuell nichts mehr.

Ersatzbusse können auf den betroffenen Strecken nicht angeboten werden. Fahrgäste von und nach Limmatplatz können auf die Linie 32 umsteigen.