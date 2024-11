Mitarbeiter nach Stadion-Unfall in Kloten schwer verletzt

Mitarbeiter nach Stadion-Unfall in Kloten schwer verletzt

Bei einem Brand-Unfall während des Kloten-Spiels wurde eine Person schwer verletzt. Foto: keystone-sda.ch

Während auf dem Eis Kloten gegen Davos 2:4 verliert, kommt es abseits im Stadion zu einem schweren Unfall. Wie der EHC Kloten mitteilt, haben sich dabei vier Personen verletzt. Passiert ist es in der zweiten Drittelpause an einem der Essensstände im West-Teil der Swiss Arena. An einem Grill ist Gas ausgetreten. Infolge davon ist es zu einer Stichflamme und einer Verpuffung gekommen.

«Ein Mitarbeiter der EHC Kloten Sport AG wurde beim Unfall schwer verletzt», heisst es in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage. «Ein Mitarbeiter sowie zwei Mitarbeiterinnen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.» Die Betroffenen waren an der Buvette im Einsatz und wurden nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam für die weitere medizinische Versorgung mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

«Die Betroffenen nach Kräften zu unterstützen»

Beim Klub sitzt der Schock nach diesem Unfall tief. «Der Unfall vom Mittwochabend macht uns alle sehr betroffen», wird Klotens CEO Anjo Urner auf der Vereinshomepage zitiert. Man sei in Gedanken bei den verletzten Mitarbeitenden und deren Angehörigen. «Unser Fokus liegt in den nächsten Tagen und Wochen darauf, die Betroffenen nach Kräften zu unterstützen. Wir hoffen, dass alle so rasch wie möglich auf den Weg der Besserung gelangen.»

Matchbesucherinnen und -besucher wurden bei dem Zwischenfall keine verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Wie es zu diesem schweren Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sind diesbezüglich am Laufen.

3:22 EHC Kloten – HC Davos 2:4: Aaltonen-Lupfer bringt Kloten kurz in die Spur zurück