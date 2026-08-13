DE
FR
Abonnieren

Schwimmer entdeckten sie beim Flussbad Unterer Letten
Scharfe Handgranate aus der Limmat in Zürich geborgen

Am Donnerstagnachmittag bargen Spezialisten der Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (KAMIR) der Schweizer Armee gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich eine Handgranate aus der Limmat.
Publiziert: 13.08.2026 um 16:39 Uhr
|
Aktualisiert: 13.08.2026 um 16:41 Uhr
Kommentieren
1/2
Am Donnerstag wurde eine Handgranate aus der Limmat in Zürich geborgen.
Foto: Stadtpolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schwimmer entdecken Handgranate in der Limmat beim Unteren Letten, Zürich
  • Scharfe Granate stammt aus Jugoslawien und wurde fachgerecht gesprengt
  • Handgranate lag einen Meter vom Ufer entfernt, Bergung um 15.30 Uhr
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Donnerstagmorgen meldeten Schwimmer beim Flussbad Unterer Letten, dass sie auf dem Grund der Limmat eine Handgranate gesehen hätten, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Daraufhin führten Taucher der Wasserschutzpolizei an der bezeichneten Stelle einen Erkundungstauchgang durch. Dabei stellten sie fest, dass es sich tatsächlich um eine echte Handgranate handelte. Der Gegenstand lag rund einen Meter vom Ufer entfernt.

Wie in solchen Fällen üblich, wurde das Kommando KAMIR (Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) der Schweizer Armee über den Fund informiert. Am Nachmittag führten zwei Spezialisten des KAMIR einen weiteren Tauchgang durch. Sie stellten fest, dass es sich um eine scharfe Handgranate aus dem ehemaligen Jugoslawien handelte. Kurz nach 15.30 Uhr konnte diese geborgen werden.

Das aufgebotene Forensische Institut Zürich transportierte die Handgranate anschliessend mit einem Spezialfahrzeug zur fachgerechten Sprengung ab. Während der Bergungsarbeiten sperrte die Stadtpolizei Zürich den betroffenen Bereich der Limmat beim Unteren Letten aus Sicherheitsgründen ab.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen