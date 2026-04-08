Ein 89-jähriger Autofahrer prallte am Mittwochnachmittag in Ottikon ZH mit seinem Wagen in einen Bürocontainer. Eine 66-jährige Frau wurde erfasst, schwer verletzt und von der Feuerwehr befreit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 89-jähriger Fahrer rammte Bürocontainer in Gossau ZH, Frau schwer verletzt

66-Jährige wurde unter Auto eingeklemmt, per Helikopter ins Spital geflogen

Unfallstelle untersucht, Hauptsammelstelle bleibt bis auf Weiteres geschlossen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am späten Mittwochnachmittag kam es in Ottikon (Gemeinde Gossau ZH) bei einer Sammelstelle der Gemeinde zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Dies berichtet die Nachrichtenagentur BRK News.

Ein 89-jähriger Autofahrer beschleunigte aus noch ungeklärten Gründen sein Fahrzeug stark und prallte frontal in einen Bürocontainer. Vor dem Container hielt sich eine 66-jährige Frau auf, die gerade eine Zahlung tätigen wollte. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst, unter dem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Im Innern des Containers befand sich ein Mitarbeiter der Gemeinde. Dieser blieb unverletzt. Auch der 89-jährige Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt.

Kantonspolizei Zürich klärt Unfallursache ab

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar und wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten vor Ort die Spuren und dokumentierten die Unfallstelle.

Im Einsatz standen die Rega, die Kantonspolizei Zürich, die Feuerwehr Hinwil sowie die Feuerwehr Gossau, ein Feuerwehrinspektor der Gebäudeversicherung Zürich (GVZ) und der Rettungsdienst Uster. Zur Unterstützung wurden zudem ein Statiker sowie ein Mitarbeiter des kommunalen Werkhofs beigezogen. Die Hauptsammelstelle bleibt bis auf Weiteres geschlossen.