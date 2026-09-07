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Schwerer Sturz mit E-Scooter in Wettswil ZH
Helikopter bringt schwerverletzten Bub ins Spital

In Wettswil ZH kam es am Wochenende zu einem E-Trottinett-Unfall. Ein 12-Jähriger verlor am Sonntag die Kontrolle und stürzte schwer, während ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Stationsstrasse wurde vorübergehend gesperrt.
Publiziert: vor 7 Minuten
Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. (Symbolbild)
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bub (12) bei E-Trottinett-Unfall in Wettswil ZH schwer verletzt
  • Unfall auf abschüssiger Stationsstrasse, Kontrolle verloren, 14-Jähriger leicht verletzt
  • Stationsstrasse gesperrt, Rettungshelikopter im Einsatz, Unfallursache wird untersucht
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Marian NadlerRedaktor News

Bei einem Selbstunfall mit einem E-Trottinett ist am Sonntagnachmittag in Wettswil ZH ein Knabe schwer sowie einer leicht verletzt worden. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich am Montag in einer Medienmitteilung.

Kurz nach 13 Uhr fuhren zwei Knaben im Alter von 12 und 14 Jahren auf einem E-Trottinett auf der abschüssigen Stationsstrasse Richtung Bonstetten ZH. Plötzlich verlor der Bub, der den E-Scooter lenkte, vor der Einmündung Moosstrasse die Kontrolle über das Gefährt. Es kam zum Sturz. Der 12-Jährige erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam des Spitals Limmattal mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ob es sich um ein in der Schweiz zugelassenes Modell handelt sowie der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Jugendanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste ein Abschnitt der Stationsstrasse gesperrt werden. Die Feuerwehr Unteramt leitete den Verkehr örtlich um.

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