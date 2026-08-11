Am Montagabend stirbt ein Mann in einer Wohnung im Zürcher Kreis 4. Eine Person wurde von den Einsatzkräften mit auf die Wache genommen.

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines medizinischen Notfalls zu einer Wohnung in Zürich-Aussersihl gerufen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann vor, der eine schwere Verletzung durch eine Stichwaffe aufwies. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

In der Wohnung befand sich zudem ein weiterer Mann, wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung festhält. Er wurde für nachfolgende Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. Die Stadtpolizei kann ein Delikt zurzeit nicht ausschliessen.

Für eine umfassende Spurensicherung wurden das Forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.