Im Zürcher Hauptbahnhof ist am späten Mittwochabend ein Mann zwischen das Perron und einen ausfahrenden Zug gefallen und tödlich verletzt worden.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 23 Uhr meldeten Passanten, dass eine leblose Person auf den Schienen beim Gleis 4 liegen würde. Trotz Reanimation durch die schnell eingetroffenen Rettungskräfte verstarb der 59-jährige Mann noch vor Ort aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Der Mann hielt sich mutmasslich zu nahe am Gleisbereich auf und geriet aus bislang ungeklärten Gründen aus dem Gleichgewicht. In der Folge stürzte er zwischen das Perron und den ausfahrenden Zug auf die Gleise.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen und ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich, die Transportpolizei, die Transsicura, Funktionäre der SBB sowie der zuständige Staatsanwalt im Einsatz.