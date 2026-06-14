Am Samstagabend kam es in Rüti ZH zu einem heftigen Unfall: Ein junger Mann stürzte mit seinem Traktor eine Böschung hinunter. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (20) verletzt sich bei Traktorunfall in Rüti ZH schwer

Traktor rutschte im steilen Gelände und überschlug sich

Rettungseinsatz mit Helikopter, Sachschaden am Traktor, genaue Unfallursache unklar

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend gegen 20 Uhr war ein Mann (20) in Rüti ZH mit Mäharbeiten auf einer Wiese beschäftigt. Dabei sass er auf einem Traktor. Plötzlich geriet das Fahrzeug im steilen Gelände ins Rutschen, beschreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Anschliessend überschlug es sich.

Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Am Traktor entstand zudem Sachschaden.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Zusammen mit der Kantonspolizei standen der Rettungsdienst Regio 144 und ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.



