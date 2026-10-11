In der Nacht auf Sonntag kam es im Zürcher Kreis 4 zu üblen Szenen. Vermummte Chaoten zündeten ein Polizeifahrzeug an und feuerten Böller gegen ein Wohnhaus und Einsatzkräfte.

Darum gehts Im Zürcher Kreis 4 griffen Vermummte nachts die Polizei an

Sie beschossen Einsatzkräfte und ein Wohnhaus mit Böllern

Ein Polizeiauto brannte; Bezug zum FCZ-Spiel ist unklar

Angela Rosser Journalistin News

So haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner an der Hardstrasse im Zürcher Kreis 4 die Nacht nicht vorgestellt. Wie Videos, die die Redaktion erreichen, zeigen, knallte es am Sonntag gegen 3 Uhr früh ordentlich am Hardplatz.

Es sind Polizeifahrzeuge zu sehen, und pfeifende Feuerwerksraketen, die in einem Feuerregen an der Hausmauer abprallen. Ziel der Böller scheinen die Polizisten zu sein, die vor Ort im Einsatz stehen.

Brennendes Polizeiauto

Unweit dieses Schauplatzes brennt ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie die vermummten Chaoten die Scheiben des Fahrzeugs einschlagen, Böller ins Innere schmeissen und die Reifen aufstechen.

Die explodierende Pyrotechnik flackert eine Weile im Fahrzeug, bis es schliesslich lichterloh brennt.

Ausschreitungen nach Match?

Wer genau hinter diesen nächtlichen Attacken steckt, ist noch unklar. Die Medienstelle der Stadtpolizei Zürich teilt auf Anfrage mit, dass man gegen Mittag weiter informieren werde.

Ein Anwohner schreibt aber, dass die Ausschreitungen mit dem Fussballspiel vom Samstag zusammenhängen könnten. Am Samstag spielte der FC Zürich gegen den FC Thun. Die Zürcher gewannen das Spiel 4:2.