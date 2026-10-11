Darum gehts
- Im Zürcher Kreis 4 griffen Vermummte nachts die Polizei an
- Sie beschossen Einsatzkräfte und ein Wohnhaus mit Böllern
- Ein Polizeiauto brannte; Bezug zum FCZ-Spiel ist unklar
So haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner an der Hardstrasse im Zürcher Kreis 4 die Nacht nicht vorgestellt. Wie Videos, die die Redaktion erreichen, zeigen, knallte es am Sonntag gegen 3 Uhr früh ordentlich am Hardplatz.
Es sind Polizeifahrzeuge zu sehen, und pfeifende Feuerwerksraketen, die in einem Feuerregen an der Hausmauer abprallen. Ziel der Böller scheinen die Polizisten zu sein, die vor Ort im Einsatz stehen.
Brennendes Polizeiauto
Unweit dieses Schauplatzes brennt ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie die vermummten Chaoten die Scheiben des Fahrzeugs einschlagen, Böller ins Innere schmeissen und die Reifen aufstechen.
Die explodierende Pyrotechnik flackert eine Weile im Fahrzeug, bis es schliesslich lichterloh brennt.
Ausschreitungen nach Match?
Wer genau hinter diesen nächtlichen Attacken steckt, ist noch unklar. Die Medienstelle der Stadtpolizei Zürich teilt auf Anfrage mit, dass man gegen Mittag weiter informieren werde.
Ein Anwohner schreibt aber, dass die Ausschreitungen mit dem Fussballspiel vom Samstag zusammenhängen könnten. Am Samstag spielte der FC Zürich gegen den FC Thun. Die Zürcher gewannen das Spiel 4:2.