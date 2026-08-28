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Pool-Wasser spritzt hoch
Video zeigt heftigen Hagel in Höri ZH

Am Freitag hat es auch in Höri ZH gehagelt, das zeigt dieses Leservideo.
Publiziert: 14:03 Uhr
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Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
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